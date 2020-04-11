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Sivas'ta polisten 'Evde kal' klibi

SİVAS'ın Zara ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klipte, koronavirüs nedeniyle polisler selam vererek, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

11.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:20
Sivas'ta polisten 'Evde kal' klibi

SİVAS'ın Zara ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klipte, koronavirüs nedeniyle polisler selam vererek, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zara Kaymakamlığı klip hazırladı. İlçe görev yapan polislerin ve vatandaşların yer aldığı klipte, koronavirüse dikkat çekildi. Klipte, polis ekipleri koronavirüse karşı 'Evde kal' mesajı verdi. Çocuklar ve vatandaşlar de evlerin balkonlarında Türk bayrağıyla selam vererek, polis ekiplerinin 'Evde kal' çağrısına destek verdi. Sosyal medyada yayınlanan klip ilgi gördü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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