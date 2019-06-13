13.06.2019 22:19
Haberler»Güncel » Haber

Sivas'ta sağanak etkili oldu - EKİYLE

Sivas

SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Suyla dolan evlerde bulunan eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Şarkışla'da da sağanak nedeniyle sanayi bölgesindeki dükkanları su bastı. İlçe sakinleri, evlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.


- Sivas
Kaynak: DHA
Yeşilyurt, Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:01 Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki
23:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 57-74
22:59 Araklı'da sağanak yağış
22:59 Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı
22:58 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
22:58 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
22:58 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali
22:56 Anadolu Efes'e güvenlik önlemi
22:56 "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
22:56 Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiası
22:56 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı
22:52 Irak'ın 'Fransız IŞİD militanları için milyonlarca dolar istediği' iddiasına Paris'ten yalanlama