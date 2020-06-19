Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdiSİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde, sağanak nedeniyle oluşan sel, ekili arazilere zarar verdi.

19.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:38
Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi
SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde, sağanak nedeniyle oluşan sel, ekili arazilere zarar verdi.
Şarkışla'ya 27 kilometre uzaklıktaki Yapracık köyünde, öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında köyden geçen dere taştı. Dereden taşan sular nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Bazı evleri de su bastı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresi ekipleri köyde hasar tespit çalışması yaptı. Sivas’ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şarkışla, Sivas, Güncel, Haber

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