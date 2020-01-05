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Sivas'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

SİVAS'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

05.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:54 Sivas'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

SİVAS'ta, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü'nce Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, Kardeşler Tepesi'ne yürüdü. Sıcaklığın eksi 7 derece ölçüldüğü havada gerçekleştirilen yürüyüşe; Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Yürüyüş, Kardeşler Tepesi Mesire Alanı'nda sona erdi. Burada önce şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi, Sarıkamış, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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