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Sivas'ta, sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Sivas'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüşSivas'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

05.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:57
'ta, şehitleri için yürüyüş
Sivas'ta, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, Kardeşler Tepesi'ne yürüdü. Sıcaklığın eksi 7 derece ölçüldüğü havada gerçekleştirilen yürüyüşe; Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Yürüyüş, Kardeşler Tepesi Mesire Alanı'nda sona erdi. Burada önce şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Sivas'ta, sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi, Sarıkamış, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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