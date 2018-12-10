Sivas'ta Şeb-i Arus Programı Düzenlendi

Sivas Mevlana
Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın 745'inci yıl dönümü vuslat yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus programı düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki programa Vali Salih Ayhan
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya
, İl Müftüsü Yusuf Akkuş
, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program; Hz Mevlana'nın hayatını anlatan kısa bir filmle başladı. Filmin ardından program Ünal Doğan'ın söylediği ilahilerle devam etti. Ardından Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkan Yardımcısı Metin Koçak
, Hz. Mevlana'nın esinlendiği Kur'an-ı Kerim ayetlerinden seslendirdi. Programın devamında Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkanı Şems-i Yılmaz Susamış ve Semazen Başı Celalettin Susamış idaresinde dernek tarafından yetiştirilen semazenler sema mukabelesinde bulundular. Program sonunda Vali Ayhan, Şems-i Yılmaz Susamış'a çiçek takdiminde bulundu.
Vali Ayhan, güzel bir atmosferde gerçekleşen etkinlikten dolayı teşekkür ederek,"Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 745'inci yılında tekrar rahmetle anıyoruz. Hakikaten gönlümüzü, yüreğimizi rahatlatan, doyuran bir program izledik. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi. - SİVAS
AKM,Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,Mevlana Celaleddin Rumi,Sivas
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:27