Sivas'ta sel suları otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı

Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdıGeçtiğimiz gün ilçede etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sel suları otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı
01.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:01
Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

Geçtiğimiz gün ilçede etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi. Aşağı Cami Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde oluşan sel suları çöp konteyneri, ağaç kalaslar ve bir otomobili sürükledi. O anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan bir market çalışanlarının iş yerine su girmemesi için çabalaması dikkat çekti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölova, Sivas, 3. Sayfa, Haber
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