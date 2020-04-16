Sivas'ta sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen bir tilkinin kentin işlek caddelerinde gezmesi ilginç görüntü oluşturdu.
16.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:44
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivaslılar evde kalırken kentin işlek yerlerinden Bağdat Caddesi'nde gezinen bir tilki dikkati çekti.
Bir süre caddede yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Bağdat, Sivas, Güncel