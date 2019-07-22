Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sivas'ta seyir halinde lastik patladı: 6 yaralı

Sivas'ta seyir halinde lastiği patlayan otomobilin içindeki 6 kişi yaralandı.

22.07.2019 12:39 Sivas
Sivas'ta seyir halinde lastiği patlayan otomobilin içindeki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas - Erzincan Karayolunda meydana geldi. Kazada Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobilin Küçükbelen köyü mevkisinde seyir halindeyken arka sol lastiği patladı. Araç lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün frene basmasına rağmen kızaklayan araç şarampole düşüp ters döndü. Araçta bulunan F.G., Y.T., B.T., M.K., A.G., ve H.G. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Erzincan, Sivas, Araç, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:52   Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda ateş eden gence nasihat
12:50   Denizli'nin Çivril ilçesinde sahte parayla pazar esnafını dolandıran 2 şüpheliyi zabıta yakaladı
12:47   Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü
12:46   Pençe-2 Harekâtı'nda doçka silahı ile mühimmatlar ele geçirildi
12:46   Fethiye'de korkutan yangın
12:42   MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı...
12:39   Aracını sular altında kalmaktan son anda kurtardı