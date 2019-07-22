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Sivas'ta seyir halindeki aracın lastiği patladı: 6 yaralı

Sivas'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

22.07.2019 12:45 Sivas
Sivas'ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas - Erzincan Karayolunda meydana geldi. Kazada Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobilin Küçükbelen köyü mevkisinde seyir halindeyken arka sol lastiği patladı. Araç lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün frene basmasına rağmen kızaklayan araç şarampole düşüp ters döndü. Araçta bulunan F.G., Y.T., B.T., M.K., A.G., ve H.G. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Veysel Korkmaz/İHA)
Kaynak: İHA
Erzincan, Sivas, Araç, Güncel

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