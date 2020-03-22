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Sivas'ta seyir halindeki LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı

Sivas'ta seyir halindeki LPG yüklü tırın motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

22.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:26
Sivas'ta seyir halindeki LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı
Sivas 'ta seyir halindeki LPG yüklü tırın motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Emrah Kanbur yönetimindeki 34 TA 3602 plakalı LPG yüklü tırın motor kısmından, D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden Kanbur, aracını kenarına çekerek gerekli tedbirleri aldıktan sonra, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.
Yoldan geçenlerin de yardım ettiği yangın, Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Akseki, Emrah, Sivas, Güncel

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