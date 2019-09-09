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Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

09.09.2019 10:58 Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden şoför Bilgi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçağıl mevkisinde aracı durdurarak, 30 yolcu ve 4 personeli tahliye etti.
Otobüsün tamamına yayılan yangın, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

Suşehri, Sivas, Van, Güncel

Kaynak: AA

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