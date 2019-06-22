22.06.2019 20:08
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Sivas'ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

Sivas'ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdiSİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Sivas 'ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi
SİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi ıslanmamak için saçakların altına sığınırken yağan yağmura aldırış etmeden yağmur altında yürüyenler dikkat çekti. Esentepe Mahallesi 'nde mazgalların tıkanması sonucu Hayri Sığırcı Caddesi göle döndü. Olası kazanan önüne geçmek için cadde trafiğe kapatıldı. Yağmurun dinmesi ile sular çekildi, hayat normale döndü.Sivas'ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi
Kaynak: İHA
Sivas , Genel

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