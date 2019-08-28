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Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

28.08.2019 18:13 Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
SİVAS'ın Hafik ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.  Operasyonda evlerde yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda H.Ç., A.S., Y.Y.Y. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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