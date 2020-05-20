Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ta, husumetli oldukları Ç.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayan Ferhat Şahin hayatını kaybetti, Uğur A. ise yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
20.05.2020 06:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 07:00
SİVAS'ta, husumetli oldukları Ç.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayan Ferhat Şahin hayatını kaybetti, Uğur A. ise yaralandı. Kaçan Ç.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı'nda meydana geldi. Ç.Ö. ile husumetli olduğu Uğur A. ve Ferhat Şahin mesire alanında gezerken karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ö. tabancayla Ferhat Şahin ile Uğur A.'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferhat Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur A. ise bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ç.Ö. olay yerinden kaçarken, yaralanan Uğur A., sağlık görevlilerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Ferhat Ş. ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli Ç.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan C.Ö., Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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