Haberler » Güncel » Haber

Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

17.09.2019 20:00Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı
Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Eğriköprü Mahallesi yurtlar mevkisinde bir kafeterya önünde Yasin G. (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaraladı. S.K'nin tabancasından çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etti.
Yaralılardan Yasin G, Numune Hastanesinde, Yunus D. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinden araçla kaçan S.K. ile olaya karıştıkları iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:39 Kayıp neşet bora arkadaşlarıyla gezerken bulundu (2)
22:38 Niğde'de üretilen kantalup kavunu 4 ülkeye ihraç ediliyor
22:36 Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
22:36 Netanyahu liderliğindeki sağ blok seçimlerde koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaşamadı
22:33 Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
22:28 Slovakya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu
22:27 Velilerin "Müdürümüzü geri istiyoruz" eylemi