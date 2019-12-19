Sivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

Sivas
'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Z.Y. (32), Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı önünde, aralarında alacak meselesi bulunan Şeyhmus Özal (43) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z.Y, yanında bulunan tabancayla Özal'a ateş etti.
Yaralanan Özal, kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çevredeki vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilen M.Z.Y, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan bazı görgü tanıkları, şüphelinin olay sırasında yüzüne kar maskesi taktığını öne sürdü.
Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.