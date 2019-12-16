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Sivas'ta 'şırınga çikolata' denetimi

Sivas'ın Gürün İlçesinde Gürün Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde 'şırınga çikolata' denetimi yaptı.

16.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:23Sivas'ta 'şırınga çikolata' denetimi
'ın İlçesinde Gürün Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 'şırınga çikolata' denetimi yaptı.

Ankara ve 'da 'Şırınga Çikolata' dan 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine teyakkuza geçen Gürün Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinleri, okul çevresindeki bakkal ve marketlerde 'şırınga çikolata' denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Market ve kantin işletmecilerine bu duyarlılığından ötürü teşekkür ederim. Denetimleri ara ara devam edecektir" dedi. - SİVAS

Diyarbakır, Zabıta, Gürün, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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