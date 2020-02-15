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Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.

15.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:08Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu
'ta soğuk hava nedeniyle 'ın yüzeyi buzla kaplandı.
Kentte kar yağışının ardından, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle 'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu.
Soğuk hava kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyini de dondurdu.
Kentte yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden yoğun yağış nedeniyle de park halindeki birçok aracın üzeri karla kaplandı.
Öte yandan, doğada yiyecek bulamayan bir tilki, Dörteylül köyünde telef oldu.

Kızılırmak, Türkiye, Sabah, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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