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Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor.

11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:53Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
'ta soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü il merkezinin yanı sıra ilçelerde de soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri 'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisinde, bazı kısımları buz tuttu. Kızılırmak'ın yüzeyi yaklaşık 10 santimetre buzla kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta sıkıntı yaşadı.
Ulaş ilçesinde de Tecer Irmağı kısmen dondu. Ulaş Gölü'nün yüzeyi ise tamamen buzla kaplandı.

Kızılırmak, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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