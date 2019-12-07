Haberler » Güncel » Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi - Haber

Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi

Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisiSİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çifçilerin pancar mesaisi devam etti.

07.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:33
'ta soğuk havada pancar mesaisi
SİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çifçilerin pancar mesaisi devam etti.
İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava çiftçileri olumsuz etkiledi. Sonbahar aylarında hasadı gerçekleştirilen şeker pancarı tarlaları da kar altında kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olması hasadın yapılmasına engel olmadı. Çiftçiler tarlalardan topladıkları şeker pancarını TIR'lara yüklemeye devam etti. Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Bostankaya köyünde uzun yıllardır şeker pancarı ektiğini söyleyen Hasan Kılıç (72), Kamyon sıkıntısı çektiğimiz için pancarımız dağda kalıyor. Soğuk havaya rağmen çalışıyoruz. Mecbur ekmek paramızı çıkarıyoruz. İnşallah bu sene son kez pancar ektim. Bu sene çok zorluk çektik. Tarlalarda hala pancar var. Daha benim tarladan alınacak 3 ton pancarım var. Dün gece saat 4 gibi eve gittim. dedi.
Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 Bursa lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor - Haber
18:09 Emine Erdoğan, "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nı ziyaret etti - Haber
18:08 Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı - Haber
18:07 Alanya'da Noel Pazarı kuruldu - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
18:04 Şehit Fırat Demir için mevlid-i şerif okutuldu - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 18:11:04