Sivas'ta sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi adliyede

SİVAS'ta sokak ortasında müteahhit Şeyhmuz Özal'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Zeki Y. (32), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Zeki Y., kar maskesi takıp, müteahhit Şeyhmuz Özal'ın karşısına çıktı. Aralarında alacak verecek meselesi olan ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Mehmet Zeki Y., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Özal'a ateş etti. Özal kaçarak bir berbere sığınmak istedi. Ancak Mehmet Zeki Y., peşinden gittiği müteahhite kurşun yağdırmaya devam etti.

Çevredekiler, Mehmet Zeki Y.'yi etkisiz hale getirip, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis, Mehmet Zeki Y.'yi gözaltına aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeyhmuz Özal ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Özal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan Mehmet Zeki Y., bu sabah adliyeye sevk edildi. Şeyhmuz Özal'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildiği öğrenildi.