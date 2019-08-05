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Sivas'ta sokak satıcılarına göz açtırılmıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

05.08.2019 10:33 Sivas'ta sokak satıcılarına göz açtırılmıyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Narkotik suçları ile ilgili son bir ayda yapılan çalışmalarda 0.86 gram esrar, 5.5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 şahıs hakkında TCK maddesi 191 kapsamında işlem yapıldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6136 SKM Suçları kapsamında ise adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 adet 12 cal. ruhsatsız av tüfeği, 1 adet muşta,1 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar madde 13'den işlem yapılan 4 şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - SİVAS

Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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