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Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.

16.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:04
Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon
Sivas 'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Son 7 gün İçerisinde yapılan operasyonlarda,1 adet narkotik madde kullanmaya yarayan aparat,1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara cezai işlem uygulandı, emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik, Sivas, 3. Sayfa
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