Sivas'ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı

Sivas tarihi kent meydanında korona virüs tedbirleri kapsamında 5. cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı, kadınlarda namaza katıldı.

Sivas'ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı
26.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:34
Sivas tarihi kent meydanında korona virüs tedbirleri kapsamında 5. cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı, kadınlarda namaza katıldı.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre cuma namazları kılınamamıştı. Açık alanda cuma namazlarına izin verilmesinin ardında Sivas tarihi kent meydanındaki 5. cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek kılınan namazda normal saf tutulmadı. Namazda cemaat aralarındaki sosyal mesafeyi korudu. Bazı kadınlarında açık alında kılınan cuma namazına katıldıkları gözlendi.

Gençlerin de yaşlılar kadar kurallara uyması gerektiğini söyleyen Musa Ünal, "Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben yanlış bilinen bir şey söylemek istiyorum. 65 yaş ve üstündekiler bu hastalığa yakalanır, alt yaştakiler yakalanmaz diye. ve bunun faturasını şuan da ülke çekiyor. Özellikle gençlerimizde buna şahit oluyorum. Maske takmıyorlar, sosyal mesafeye uymuyorlar özellikle buradan gençlere seslenmek istiyorum. Belki sizde bu hastalığa yakalanmayabilirsiniz ama taşıyıcı olabilirsiniz. Evinizde annenize, babanıza, eşinize, yakınınıza bulaştırabilirsiniz. Yaşlılar bu işe uyuyorlar ama gençler de aynı şekilde uyarlarsa bu hastalığı atlatırız yoksa mümkün değil. İşte görüyoruz her gün tekrar artmaya başladı. Namazlara alışmışız hep kapalı ortamlarda kılmaya ama camilerin durumu malum taşıyıcı insanlar geliyorlar yerlere basıyorlar, öksürüyorlar kapalı ortam olduğu için insanın hastalığa yakalanması daha kolay olur ama böyle açık alanlarda biraz daha rahatız gibime geliyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel, Haber

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