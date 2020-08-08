Sivas'ta sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün

SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde açık alanda yapılan sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Son günlerde vaka sayılarının arttığı Sivas'ta, Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde düğün için damat M.D. ile gelin H.Ç.'nin yakınları toplandı. Düğüne katılanların çoğu sosyal mesafeye uymazken maske de takmadıkları görüldü. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadan yapılan düğün çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin kurallara uymayıp halay çekmesi tepkilere neden oldu. Düğünde halay sırasında bazı vatandaşları tabanca ile havaya ateş açtığı da görüldü.