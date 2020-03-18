Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
18.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:34
Sivas 'ın Gürün ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Süleyman Kavak yönetimindeki 35 AD 6208 plakalı otomobil, İncesu mevkisinde, sürücüsünün yolun karlı ve buzlu oluşu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Hüseyin Kavak, Halime, Remziye, Hafsa, Yusuf ve Esma Yıldız yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süleyman Kavak yönetimindeki 35 AD 6208 plakalı otomobil, İncesu mevkisinde, sürücüsünün yolun karlı ve buzlu oluşu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Hüseyin Kavak, Halime, Remziye, Hafsa, Yusuf ve Esma Yıldız yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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