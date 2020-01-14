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Sivas'ta su ürünleri denetimleri

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimleri kapsamında 7 şahsa 3 bin 500 TL cezai işlem uyguladı.

14.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:47Sivas'ta su ürünleri denetimleri
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimleri kapsamında 7 şahsa 3 bin 500 TL cezai işlem uyguladı.

Ülke genelinde planlanan denetimler kapsamında 3-10 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren 5 adet perakende satış noktası boy, zaman ve avlanması yasak türlerin avcılığı ile ilgili denetlendi. Sivas il sınırları içerisinde bulunan akarsu, göl, gölet ve baraj göllerinde ise avcılara karşı toplam 76 denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 7 kişiye 3 Bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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