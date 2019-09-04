Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sivas'ta şüpheli çanta paniği

Sivas'ta şüpheli çanta paniği Sivas'ta bir parkta unutulan sırt çantası ekipler tarafından fünye ile patlatıldı.

04.09.2019 00:38
Sivas'ta şüpheli çanta paniği
Sivas'ta bir parkta unutulan sırt çantası ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı.
SİVAS - Sivas'ta bir parkta unutulan sırt çantası ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay saat 22.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Vefa çocuk parkında meydana geldi. Park girişinde bir sırt çantası olduğunu fark eden vatandaşlar şüpheli olduğunu düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park çevresinde güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı.
Sivas'ta şüpheli çanta paniği

Makyaj, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:27   Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
12:26   Bursa'daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldüler
12:25   İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine...
12:23   Gazetecilerden tayını çıkan paşaya ziyaret
12:20   Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı şeridine geçti, D-100 trafiğe kapandı
12:20   Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı
12:19   Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ömür boyu hapis isteniyor