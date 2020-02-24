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Sivas'ta şüpheli ölüm

Sivas'ta bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

24.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:16Sivas'ta şüpheli ölüm
Sivas'ta bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.
Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Seda Solak'tan alamayan eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Evde hareketsiz olarak yerde yatarken bulunan Solak, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde Solak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Seda Solak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadının ölüm sebebi otopsi işlemleri sonunda belli olacak.

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Kaynak: AA

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