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Sivas'ta şüpheli ölüm

Sivas'ta bir inşaatın önünde erkek cesedi bulundu.

26.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:08
Sivas'ta şüpheli ölüm
Sivas 'ta bir inşaatın önünde erkek cesedi bulundu.
Abdulvahabigazi Mahallesi 17. Sokak'ta 8 katlı inşaatın önünde yerde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, çalışma olmayan inşaattan düşmüş olabileceği değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda ölen kişinin 23 yaşındaki Mustafa Y. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Sivas, Güncel

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