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Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralıSivas'ta kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

25.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:00
Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu'nun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Teyfik Çiroğlu (61) yönetimindeki 58 T 0397 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Teyfik Çiroğlu ise ağır yaralandı.
Çiroğlu ve Sunal'ın sıkışan cansız bedenleri, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkartıldı. Yaralı Çiroğlu ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

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Kaynak: DHA


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