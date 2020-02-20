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Sivas'ta tarihi eser operasyonu

Sivas'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 157 parça tarihi eser ele geçirildi.

20.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:29Sivas'ta tarihi eser operasyonu
'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 157 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sivas'ta aldığı bir ihbarı değerlendiren, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 157 adet tarihi eser ele geçirildi. Adreste birde dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. Tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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