Sivas'ta tarihi kent meydanında cuma namazı coşkusu-1

Sivas'ta tarihi kent meydanında cuma namazı coşkusuSİVAS'ta koronavirüs tedbirleri ile durdurulan cuma namazlarının yeniden başlaması nedeni ile 110 cami yeniden cemaatle ibadete açıldı.

29.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:20
Sivas'ta tarihi kent meydanında cuma namazı coşkusu
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri ile durdurulan cuma namazlarının yeniden başlaması nedeni ile 110 cami yeniden cemaatle ibadete açıldı. Tarihi kent meydanında binlerce kişi cuma namazı için saf tuttu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde tüm camilerde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaz kılınmasına ara vermişti. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açıldı. Sİvas'ta da belirlenen 110 cami ve civarında cuma namazları kılındı. Sivas tarihi kent meydanında bulunan ve Şifaiye Medresesesi, Buruciye Medresesesi, Çifte Minareli Medrese gibi Selçuklu eserleri ile Kale Camisi ve Sivas Kongresi binası gibi Osmanlı yapılarının bulunduğu alanda namaz kılındı. Namaza Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çizgiler ile belirlenen sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, geniş bir ilanda uzun süre sonra yeniden cuma namazı kılmanın mutluluğun yaşadı. Cuma namazı sonrasında polis ekipleri cemaate lokma dağıttı. Sivas’ta tarihi kent meydanında cuma namazı coşkusu-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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