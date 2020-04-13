Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta tarlasını ekemeyen yaşlı adamın imdadına Gençlik Merkezi üyeleri yetişti

Sivas'ın Hafik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Musa Budak'ın (85) tarlasını, Gençlik Merkezi üyeleri ekti.

13.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:28
Sivas'ta tarlasını ekemeyen yaşlı adamın imdadına Gençlik Merkezi üyeleri yetişti
Sivas 'ın Hafik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Musa Budak'ın (85) tarlasını, Gençlik Merkezi üyeleri ekti.
İlçe merkezinde oğluyla yaşayan Musa Budak, 65 yaş ve üstünü kapsayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarlasını ekemeyince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyelerinden yardım istedi.
Budak'ın yaşadığı eve gelen Gençlik Merkezi üyeleri, traktör kullanarak Budak'ın tarlasını ekti, bazı ihtiyaçlarını karşıladı.
Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aytaç Keklik, "Türkiye genelinde bir salgın var. Bu salgın nedeniyle köylerde, şehir merkezlerinde yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza devletin şefkat elini götürmek ve onlara yardımcı olmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezleri olarak çalışıyoruz." dedi.
Evden çıkamadığı için tarlasını ekemediğini bu yüzden de yardım istediğini belirten Musa Budak da "Devletimiz yardımcı oluyor, her şeyimizi veriyor. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Hafik, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti Haberler
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta tarlasını ekemeyen yaşlı adamın imdadına Gençlik Merkezi üyeleri yetişti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi - Haber 15:18: Evinden çıkamayan amcadan 'Türk bayrağı' isteği - Haber 15:18: Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 15:18: Yozgat'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira ceza - Haber 15:18: Çubuk'ta maske ve dezenfektan dağıtımı - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler