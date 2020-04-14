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Sivas'ta tarlasını ekemeyen yaşlıların imdadına din görevlileri yetişti

Sivas'ta din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların tarlasını ekti.

14.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:54
Sivas'ta tarlasını ekemeyen yaşlıların imdadına din görevlileri yetişti
Sivas 'ta din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların tarlasını ekti.
Doğanşar ilçesi Söbüler köyü imam hatibi Emre Işıldak ile Deveci mezrası imam hatibi Sabri Çetiner, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan ve kronik rahatsızlığı olan Osman Gödem'in evine gitti.
Gödem'in çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan din görevlileri, traktör kullanarak yaşlı adamın tarlasını da ekti.
Beşağaç köyü imam hatibi Ercan Kaya da yaşlı bir vatandaşın tarlasını sürerek yazlık ekimini yaptı.
Suşehri ilçesi Çatoluk köyü imam hatibi Murat Güleç ise köydeki 65 yaş üstü cemaati traş etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğanşar, Sivas, Güncel
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