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Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı

Sivas Suşehri'nde yerel kıyafetlerle dolaşan Taylandlı turistleri ilçe sakinleri Çinli sanınca ortalık karıştı. Turistlerin kaldığı otel yetkilisi, turistlerin sağlık kontrollerinin yapıldığını, herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

19.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:07

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yöresel kıyafetleri ile dolaşan bir grup Taylandlı turist şaşkınlıkla karşılandı. Turistler Çinli sanılınca Kaymakamlık açıklama yapmak zorunda kaldı.

İlçe merkezinde turuncu renkli yöresel kıyafetleri içinde tek sıra halinde yürüyen bir kafile dikkat çekti. Kim olduğunu bilmeyen ilçe sakinleri, bu kişileri Çinlilere benzetti.

Birçok kişinin meraklı bakışları altında yürüyen turistler etrafı selamladı. İlçede bazı kişilerin 'koronavirüs' yayabilirler endişesi ve sosyal medya paylaşımları üzerine, turistlerin konakladığı otelin yetkilisi açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Otel yetkilisi Serhat Güven, "Son 2 gündür ilçemiz caddelerinde görülen Tayland vatandaşı olan turistler, işletmemizde konaklamışlardır. Otelimize giriş yaptıkları an itibariyle Suşehri Kaymakamlığı'na bilgi verilerek Suşehri Toplum Sağlığı merkezi ile koordineli olarak gerekli sağlık kontrolleri yapılmıştır ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Fakat sosyal medya üzerinden kişilerle alakalı birçok farklı resim ve video paylaşılarak insanları tedirgin edici yorumlar yapılmaktadır. Şahıslar otelimizden ve ilçemizden ayrılmışlardır, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" dedi.

Yapılan araştırmada Taylandlı turistlerin 1 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptıkları ve illeri dolaştıkları öğrenildi.

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Sivas'ta Taylandlı turist kafilesi şaşkınlığı
Etiketler : Suşehri, turist, 3. Sayfa, Yaşam

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Yorumlar (12)
0131:hastaliklilarmi bilmem ama kedi köpeklerinize yalniz disari birakmayin. . . . arasanizda bir daha bulamazsiniz sonra. . .
Cevap Yaz 0 0
....:taylandlilar dünyanin en güzel insanlari üç kere gittim taylanda müslüman olsalar direkt cennete giderler
Cevap Yaz 0 0
MEHMET:covid 20 çıkmış dikkat edin
Cevap Yaz 0 3
SİVRUU:Sivas''a ben bile gitmedim, bunların ne işi varmış acaba?
Cevap Yaz 1 15
VEZİR42:geçenler de bizde konya da iranlı yada paskistanlı gördük kimse kusura bakmasın alınmayacaklar ülkeye işlerine gelince türkler barbar coronadan sonra ülke cennet oldu kaybolun
Cevap Yaz 1 6
ZAFER KOCAMAN:Dünyanın öteki ucundan sivas suşehrine gelme sebepleri neymiş acaba :)
Cevap Yaz 1 16
AXİ:hele hele Sivas Suşehrinde ne işleri varmış
0 7
ALİ:BUDA mı gelecekti basimiza
Cevap Yaz 3 14
HÜSO:Yöresel kıyafet değil Budist rahipler onlar...
Cevap Yaz 1 11
CBOT:Bizim millet sanki Hayvanat Bahcesi gibi bakmislar. Utandim biraz.
Cevap Yaz 7 2

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