30.06.2019 22:43
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Sivas'ta termometreler 10 dereceyi gösterdi

Sivas'ta termometreler 10 dereceyi gösterdiSİVAS - Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Sivas 'ta termometreler 10 dereceyi gösterdi
SİVAS - Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Haziran ayının son gününde Sivas'ta gün içerisinde ölçülen sıcaklık 10 derece oldu. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi. Kışlık montlar çıkartıldı ve giyildi. Soğuğun etkisi ile cadde ve sokaklar da boşaldı. Gençler havanın aniden soğuduğunu, üşüdüklerini bu nedenle montlarını giyerek dışarı çıktıklarını belirttiler.Sivas'ta termometreler 10 dereceyi gösterdi
Kaynak: İHA
Sivas , Genel

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