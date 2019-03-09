Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi

Sivas
'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, 8 Mart
Dünya Kadınları günü dolayısıyla konser verdi. Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki konser programında konuşan Vali Salih Ayhan
'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, "Bugün Dünya Kadınlar Günü
bizler için önemli bir gün. Bizleri doğuran, doyuran ve dokuyan kadınlarımız bu gece kadın şef Solmaz Kadıoğlu
yönetimindeki konserle ruhumuzu doyuracaktır." dedi.
Konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde, Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.
Konseri, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan
, Sivas 5. Piyade
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
ve davetliler izledi.
8 Mart, Sivas, Güncel
Kaynak: AA