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Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Sivas Türküleri " adlı konser programı düzenledi.

25.09.2019 08:46Sivas'ta THM Korosu konser verdi
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Sivas Türküleri " adlı konser programı düzenledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, Sivas yöresinin türkülerini solo ve koro olarak seslendirdi.
Konseri izlemeye gelenler türkülere alkışlarla eşlik etti.
Konser sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, Kadıoğlu'na plaket verdi.
Ayhan, yaptığı konuşmada, "Bu salonda ilk defa konser programı izliyoruz, güzel hazırlanılmış çok güzel bir program oldu. Kışın inşallah bu salonda daha geniş ve güzel programlar izleyeceğiz." dedi.
Konseri, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar izledi.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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