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Sivas'ta tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minibüs ile iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

23.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:00Sivas'ta tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
'ın ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minibüs ile iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki hastanede tedavi olduktan sonra köyüne gitmek için minibüs ve iki otomobille yola çıkan 7 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol açılarak araçlara ulaşıldı.
Araçlarda bulunan ve kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavak, Gürün, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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