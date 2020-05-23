Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı 3 yaralı

Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıSİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

23.05.2020 04:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:40
Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Numune Hastanesi kavşağında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 42 FCD 05 plakalı TIR, Y.P. yönetimindeki 58 HK 330 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. TIR şoförü M.K. ise kazada hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunanların sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde hastaneye gitmek için trafiğe çıktıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas’ta TIR ile otomobil çarpıştı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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