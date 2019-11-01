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Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıSİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

01.11.2019 20:26
Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolunda bir fabrika önünde meydana geldi. Fabrikadan çıkan Yasin Güngör idaresindeki 33 KFT 93 plakalı TIR ile Hayrullak Karabudak yönetimindeki 58 TC 286 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan Hakan Demir, Kenan Yiğit, Ahmet Çetinbaş ve Aykut Bora yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, TIR sürücüsü Yasin Güngör ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


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