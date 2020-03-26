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Sivas'ta trafik ışıklarına 'Evde kal' yazısı eklendi

SİVAS'ta belediye kent içinde yer alan trafik ışıklarına dikkat çekmek için 'Evde kal' yazısı ekleyerek, koronavirüse karşı çağrı yaptı.

26.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:38
Sivas'ta trafik ışıklarına 'Evde kal' yazısı eklendi

SİVAS'ta belediye kent içinde yer alan trafik ışıklarına dikkat çekmek için 'Evde kal' yazısı ekleyerek, koronavirüse karşı çağrı yaptı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın evde kalmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıkların üzerine "Evde kal" yazısı ekleyerek bu çabaya destek verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan mücadeleye, biz de yerel yönetimler olarak şehrimizde üzerimize düşen tedbirleri etkin bir şekilde alıyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi bu durumda en büyük tedbir evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak herkesin kendi izolasyonunu sağlamasıdır. Biz tehlikenin ciddi olduğunu kavrayarak buna karşın alınan her türlü tedbire uymamız gerekiyor. Bizler de Sivas Belediyesi olarak sürecin başladığı andan itibaren bakanlıklarımızın yönlendirilmesiyle ilimizde alınacak tüm tedbirleri aldık. Bu süreçte yapılması gereken en önemli iş evimizde kalmamız zorunluk olmadıkça dışarıya çıkmamamız. Biz bu noktada Ulaştırma Müdürlüğümüzün bünyesinde ilimizdeki trafik ışıklarında kırmızı yandığı zaman 'Evde kal' yazısının görünür olmasıyla bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta trafik ışıklarına 'Evde kal' yazısı eklendi - Haberler

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