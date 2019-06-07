Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı

Sivas
'ın Akıncılar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ermenistan
uyruklu Albert Ghazarya (34) yönetimindeki 81 VY 100 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında toprak kanala düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan Armen Hovakimyan (33) yaralandı.
Yaralılar, Akıncılar İlçe Hastanesindeki ilk tedavinin ardından Sivas'a sevk edildi. Hilmi Can Yeşilyurt
yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Habip Soluk
Bulvarı'nda devrildi.
Kazada ağır yaralanan Yeşilyurt, Akıncılar İlçe Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Akıncılar
, Sivas
, Güncel