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Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

21.08.2019 18:35
Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı
Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Adem Özgen yönetimindeki 58 ABA 429 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halfelik Caddesi üzerinde Gülsüm Korkmaz (26) idaresindeki 16 AE 928 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Korkmaz ile araçlarda bulunan Fadime Korkmaz (49), Dilara Soyudoğru (19), Özlem, Çınar ve Özkan Aydın yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilin çarptığı hemşire ağır yaralandı
Sinem Y'nin (21) kullandığı 58 BN 641 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Buhara Caddesi Gazi Lisesi Alt Geçidi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Özcihan'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Özcihan, Numune Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Özcihan'ın, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.
Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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