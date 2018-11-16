Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

16 Kasım 2018 Cuma 17:21



16 Kasım 2018 Cuma 17:21

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı.Aksaray'dan Ağrı'ya giden Ali Sarıgene yönetimindeki 34 JZ 8621 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Durulmuş köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, tarlaya devrildi.Kazada, sürücü ve annesi Kadriye Sarıgene ile Fatma, İbrahim ve bebek Emir Alkan yaralandı.Yoldan geçen ve kazayı görüp duran bir sürücü, ambulans gelene kadar vücudunda kırıklar bulunan İbrahim Alkan'ı, üzerine battaniye örterek, soğuk ve kardan korumaya çalıştı.Ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Sarıgene, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralılar ilçe hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.