Haberler » 3. Sayfa » Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

26.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:16 Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Güllüce köyü mevkisinde meydana geldi. D.G. idaresindeki 34 SY 7490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarparak durabildi. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü D.G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:00   79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı - Haberler
14:59   Sancaktepe'de tünel açma makinesi AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi - Haberler
14:58   Yayanın ölümüne yol açan sürücü tutuklandı - Haberler
14:57   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair mesajı - Haberler
14:57   Polis trafik kazasının cinayet olduğunu ortaya çıkarttı - Haberler
14:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Aralık mesajı - Haberler
14:29   CHP Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri için komisyon kurulmasını istedi - Haberler
14:24   Asgari ücretin olmadığı ülkelerde maaşlar nasıl belirleniyor? İşte ülkelerin uyguladığı maaş sistemi - Haberler
14:19   Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi - Haberler
14:13   Eşinin uyurken saçlarını kestiği adamın, intikam için yaptığı şaka gündem oldu - Haberler
26.12.2019 15:15:38