Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
22.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:57
Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

(Fotoğraflı)

Seda Özel

SİVAS(İHA)- Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas- Erzincan karayolu Tödürge gölü mevkiinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 BB 656 plakalı araç, Tödürge Gölü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü, Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Sivas, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin Libya’daki rolünden rahatsız olan Macron’dan küstah sözler: Türkiye’ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Haber
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Haberler››3. Sayfa››Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:55: Sibirya Böyle Sıcaklık Görmedi: Alarm Verildi! - Haberler 00:55: iOS 14 Ne Zaman Çıkacak? İşte iOS 14 Çıkış Tarihi - Haberler 00:55: Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak - Haberler 00:22: Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı? - Haberler 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı 00:16: 22 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:01: Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri - Haberler 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 23:40: Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı - Haberler 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı