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Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

23.09.2019 07:16Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Sivas'ın Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. Kazada, 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobilde ki 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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